Lazio-Milan, i convocati di Stefano Pioli

Ecco l'elenco dei calciatori convocati dall'allenatore rossonero.

PIOLI IN CONFERENZA STAMPA - "Quello di domani è uno scontro diretto, riuscire a vincere sarebbe davvero importantissimo. Gli scontri diretti valgono doppio e ne dobbiamo affrontare ancora tre in queste ultime giornate di campionato. Questa partita è fondamentale sia per noi che per la Lazio. La squadra biancoceleste è molto forte, ha giocatori fisici e di grande qualità. Le partite contro la Lazio sono sempre state equilibrate. Domani serviranno attenzione e determinazione. Abbiamo grandi ambizioni e vogliamo riportare il Milan in Champions League. Penso che meritiamo un posto fra le prime quattro: i trentadue turni disputati sinora in questo campionato hanno detto che siamo stati i più forti di tutti dopo l'Inter. Tuttavia, l'obiettivo è ancora da conquistare e dobbiamo meritarcelo fino alla fine. Difficile fare previsioni su quanti punti serviranno per centrare la qualificazione in Champions League. Ci sono diverse pretendenti e sono tutte molto forti. Noi dobbiamo concentrarci su ogni singola partita, dando sempre il massimo e pensando una gara alla volta".