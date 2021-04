Milan, Mandzukic scalda i motori: possibile esordio da titolare in campionato

L'attaccante classe '86 potrebbe esordire dal primo minuto in questo campionato domani sera.

MILANO - Domani sera il Milan sarà ospite della Lazio allo stadio Olimpico di Roma, nel posticipo del trentatreesimo turno di campionato. Entrambe le squadre sono a caccia di punti dopo essere uscite sconfitte dallo scorso turno infrasettimanale. La compagine meneghina si trova ancora in piena zona Champions League con sessantasei punti, ma le lunghezze di vantaggio sul quinto posto in questo momento sono soltanto tre. La Lazio, dal canto suo, perdendo a Napoli ha interrotto la sua lunga striscia di vittorie consecutive. La squadra capitolina è sesta a quota cinquantotto punti e, pur avendo ancora la sfida in casa col Torino da recuperare, quella di domani potrebbe essere l'ultima chiamata per restare aggrappata al treno che porta in Champions. Una partita da dentro o fuori, come ha sottolineato il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi . Si tratta, insomma, di un incontro delicatissimo e fondamentale per la stagione di entrambe le squadre.

IBRA DI NUOVO ASSENTE - Mister Stefano Pioli ha fatto sapere che anche domani dovrà fare a meno di Zlatan Ibahimovic, ancora alle prese con un problema fisico. Per sostituirlo è in corso un serrato ballottaggio tra Rafael Leao, che ha giocato da prima punta al posto di Ibra nelle ultime due partite, e Mario Mandzukic. Il centravanti croato non è ancora sceso in campo dal primo minuto in questo campionato; domani potrebbe quindi fare il suo esordio da titolare con la maglia del Milan in Serie A. Un altro dubbio per Pioli riguarda il centro della difesa. Il tecnico rossonero ha infatti reso noto in conferenza stampa che Fikayo Tomori ha accusato un leggero problema fisico. Qualora il centrale inglese dovesse dare forfait, si rivedrebbe Alessio Romagnoli accanto a Simon Kjaer. Resta in dubbio, inoltre, la presenza dal primo minuto di Theo Hernandez sulla corsia mancina.