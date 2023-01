News Milan / Maldini manderà via Pioli a fine anno? Dicono che…

Il Milan di Stefano Pioli non esce benissimo dal match contro il Lecce. C'è qualcosa che non sta funzionando e di questo, sembrano essersene accorti un po' tutti tra gli addetti ai lavori e non solo. Il compito di capire quello che sta accadendo è di tutto il comparto tecnico ma anche di una squadra che nei suoi migliori interpreti sembra - a volte - scendere in campo con una presunzione che non si può avere se non si è in una posizione di classifica tale da poterlo permettere.