Baroni: “Abbiamo tirato più del Milan. Pioli ha fatto un grande lavoro”

Redazione Il Milanista

Questa sera è andato in scena il match tra il Lecce di Baroni ed il Milan di Stefano Pioli. La gara è terminata con il risultato di 2-2. Un pareggio che rende scontenti i rossoneri che ad oggi si trovano a -9 dal Napoli, che ieri ha trafitto la Juventus per 5-1. La vetta dunque continua ad allontanarsi, ed i diavoli hanno messo in mostra l'ennesima prova non del tutto convincente.

Scopriamo insieme le parole di Baroni ai microfoni di DAZN nel post partita di Lecce-Milan:

SULLA PRESTAZIONE: "Siamo stati aggressivi, abbiamo tirato di più in porta del Milan. Avevamo di fronte i campioni d'Italia, Pioli ha fatto un grande lavoro, il Milan è una squadra che gioca un calcio moderno. Se non la aggredisci vai in difficoltà. Faccio i complimenti al pubblico e anche ai giocatori".

PAREGGIO: "Non sono deluso. Forse con il 3-0 avremmo chiuso la partita, ma prendiamoci la prestazione. Dobbiamo continuare a lavorare così. Complimenti ai ragazzi e al pubblico che ci supporta sempre".

SU STREFEZZA, GONZALEZ E HJULMAND: "Io faccio anche altri nomi, come Person che è entrato oggi ed un ragazzo molto interessante. Noi vogliamo far crescere tutti. Per Colombo era una partita pesante, io gli ho detto di divertirsi. Ha fatto una buona gara. Dobbiamo continuare a lavorare, senza abbassare mai la guardia. Non mi piace mai parlare dei singoli, ma Gonzalez ha avuto un grande impatto. Gioca con serenità, quando avrà aumentato la sua forza fisica avrà un futuro importante. Non deve mollare mai, ma per questo ci sono io".