Hellas al lavoro per il Milan. Caprari: “Tudor come una scossa”

Ecco il report della seduta odierna dell'Hellas Verona e le parole dell'attaccante gialloblu Gianluca Caprari ai microfoni de L'Arena

Dopo le due vittorie casalinghe contro Roma e Spezia e i due pareggi contro la Salernitana (2 a 2) e Genoa (3 a 3), l' Hellas Verona si appresta, sabato 16 ottobre, ad affrontare il Milan di Stefano Pioli. Gli otto punti conquistati sono in gran parte merito di Igor Tudor. Il croato, dopo l'esperienza sulla panchina dell'Udinese e da vice di Andrea Pirlo alla Juventus, è stato chiamato dalla società scaligera per sostituire Eusebio di Francesco dopo appena quattro giornate.

Ai microfoni de L'Arena è intervenuto l'ex giocatore di Roma, Pescara e Samp, oggi in forza ai veneti, Gianluca Caprari: "Voglio diventare un attaccante senza i "ma" e tornare a vestire la maglia azzurra, che sarebbe il coronamento di un sogno. Per ora se dovessi dare un voto a me calciatore, galleggerei intorno al 6. Voglio completarmi e questo è il posto giusto. Siamo una squadra dal cuore grande, un gruppo dall'anima grande. Un gruppo di ragazzi pronto ad andare oltre, sempre oltre. Tudor è stato come una scossa. Il cambiamento ha portato giovamento ma aggiungo che anche il primo Verona non era male, però non raccoglievamo punti".