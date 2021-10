Milan, inizia la vendita dei biglietti per il match contro l’Hellas Verona

Con una nota sul proprio sito internet il Milan ha aperto la vendita dei tagliandi per il match contro l'Hellas Verona

Redazione Il Milanista

I ragazzi del Milan si godono qualche giorno di riposo concessogli da Mister Pioli. Gli allenamenti, infatti, riprenderanno solamente venerdì. E da dopodomani la formazione rossonera inizierà a preparare il match contro l'Hellas Verona. Il club di via Aldo Rossi oggi, tramite un comunicato sul proprio sito internet (acmilan.com), ha iniziato la vendita dei tagliandi per il match contro gli scaligeri.

MILAN-HELLAS VERONA: TORNIAMO A SAN SIRO

Dopo la sosta per le Nazionali, i rossoneri affrontano i gialloblù

Dopo la vittoriosa doppia trasferta in campionato contro Spezia ed Atalanta, il Milan torna a San Siro e si prepara ad affrontare l'Hellas Verona nella sfida in programma sabato 23 ottobre alle 20.45 e valevole per l'ottava giornata di Serie A.

PRECEDENTI

Sono 72 i precedenti totali tra le due squadre con 30 vittorie rossonere, 13 successi per gli Scaligeri e 29 pareggi. L'ultimo precedente a San Siro è dell’8 novembre 2020: doppio vantaggio ospite nei primi 20’ e rimonta rossonera firmata prima da Kessie e poi da Ibrahimović al minuto 93.

BIGLIETTERIA E FASI DI VENDITA

I biglietti per Milan-Hellas Verona sono disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan, e verranno venduti in tre finestre di vendita separate:

La prima, quella dedicata agli abbonati, si è aperta alle 12.00 di mercoledì 6 ottobre e chiuderà alle 23.59 di venerdì 7 ottobre.

La seconda, riservata ai possessori di Carta Cuore Rossonero, inizierà alle ore 10.00 di venerdì 8 ottobre e resterà aperta fino alle 23.59 di domenica 10 ottobre.

La terza e ultima fase è quella di vendita libera, al via dalle 10.00 di lunedì 11 ottobre e aperta fino a esaurimento posti.

Il costo dei biglietti parte da 19€, gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale di 12€ in alcuni settori dedicati, solo se accompagnati da un adulto che compra a tariffa piena nello stesso settore. Biglietti da 19€, in determinati settori, anche per gli Over 65. Inoltre, a partire da Milan-Hellas, torna a essere attivo anche il cambio nominativo.

CASA MILAN E MUSEO MONDO MILAN

Anche Casa Milan, da sempre meta di visita nel match-day prima della pandemia, è pronta ad accogliere in sicurezza i tifosi, con anche promozioni e iniziative speciali dedicate. A partire dal Museo Mondo Milan: un viaggio esperienziale unico nella leggendaria storia del Club, un percorso interattivo tra rari cimeli e moderne tecnologie, per tutti i tifosi rossoneri e gli appassionati sportivi nel mondo. Il Museo è inserito nel moderno headquarter del Club che ospita il Milan Store, dove sarà possibile acquistare tutti i prodotti ufficiali e le nuove collezioni 21/22 AC Milan, e Casa Milan Bistrot, il progetto all'insegna del gusto e del benessere nato in collaborazione con il partner Segafredo Zanetti.

Promozioni e iniziative attive: per coloro che acquistano un biglietto per le partite casalinghe del Milan, l'ingresso del Museo sarà scontato (10€ anziché 15), il lunch al bistrot proposto al prezzo speciale di 12€, e per chi acquista una maglia allo store la mascherina è in omaggio.

LE REGOLE D'ORO PER IL TIFOSO

Per aiutare il Club ad offrire la migliore e la più sicura esperienza possibile, AC Milan chiede a tutti i tifosi di seguire le seguenti regole:

Munirsi di un Green Pass valido (bambini sotto i 12 anni saranno esenti)

Munirsi di un valido documento di identità

Munirsi di un valido biglietto per la partita

Indossare una mascherina in ogni momento per proteggere voi stessi e gli altri

Recarsi allo stadio considerando la fascia oraria di accesso indicata sul biglietto

Mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro, a sola eccezione di quando si è seduti al proprio posto, ed evitare assembramenti, abbracci e strette di mano

Seguire le istruzioni fornite dallo staff dello stadio e dagli steward, specialmente all’ingresso e all’uscita dallo stadio: siamo qui per la vostra sicurezza

Siate pazienti e godetevi lo spettacolo sul campo