Milan, Ibra fissa una data sul calendario, Giroud abile e arruolabile

Le ultime notizie sulle condizioni di Ibrahimovic e Giroud possono far sorridere il Milan. Ecco il punto della sua situazione

Si è perso l'esordio del Milan in Champions League Zlatan Ibrahimovic, contro il Liverpool ad Anfield. E ha issato bandiera bianca anche nel secondo turno della fase a gironi, contro l'Atletico Madrid a San Siro. Inoltre non è potuto andare a caccia di record, quello del marcatore più longevo nella competizione europea più importante per club. L'infiammazione al tendine d'Achille, rimediata alla terza giornata di campionato con la Lazio, continua a tenerlo lontano dal campo di gioco. Approfitterà di questa sosta per le nazionali lo svedese per tornare disponibile e secondo quanto riporta Sky le sue condizioni migliorano di giorno in giorno.