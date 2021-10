Milan-Hellas Verona | Comunicato ufficiale: due giocatori K.O.

Milan-Hellas Verona, posticipo di sabato 16 ottobre, rischia di perdere due possibili protagonisti. Ecco il comunicato ufficiale del club

Dopo la pausa per le Nazionali il Milan scenderà in campo contro l'Hellas Verona. Pioli ieri ha tenuto il classico allenamento senza ben 12 giocatori prestati alle Nazionali e dopo la seduta ha concesso alla squadra tre giorni di riposo. Ovvero venerdì quando, nonostante le assenze, il tecnico inizierà a preparare la sfida casalinga contro l'Hellas Verona di sabato 16 ottobre ore 20.45.

Il ritorno al centro sportivo rossonero sarà importante per capire le condizioni dei due attaccanti del Milan, Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, e dei centrocampisti Tiémoué Bakayoko e Rade Krunic. Sarà importante il recupero dei quattro per la formazione rossonera in modo da poter avere una coperta lunga in vista dei tanti impegni che aspettano il Milan.