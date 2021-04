Corsa Champions, il commento di Mario Sconcerti

Le parole di Mario Sconcerti.

MILANO - Con la vittoria ottenuta ieri a San Siro contro il Genoa, il Milan è salito a quota sessantasei punti in classifica, consolidando il secondo posto. Ma, soprattutto, la compagine meneghina ha messo sei punti di distanza fra sé e la quinta posizione occupata dal Napoli, che da parte sua ha pareggiato 1-1 in casa contro l'Inter. Inoltre, la banda diretta da mister Pioli ha guadagnato tre punti sulla Juventus, che ora si ritrova quarta con due lunghezze soltanto di vantaggio sul Napoli di Rino Gattuso. Insomma, è stato indubbiamente un turno di campionato positivo per il Milan nella corsa verso la qualificazione alla Champions League. Fra appena due giorni, però, i rossoneri dovranno tornare in campo. Mercoledì arriverà a San Siro il Sassuolo, nel turno infrasettimanale valido per la trentaduesima giornata, mentre lunedì prossimo ci sarà lo scontro diretto con la Lazio. Insomma, siamo entrati in una settimana fondamentale per le sorti della corsa Champions. Attraverso un intervento sulle frequenze di TMW Radio, Mario Sconcerti, noto giornalista, si è espresso sulla giornata di campionato che si è appena chiusa.