Pessina, possibile ritorno: le ultime novità sull’affare con l’Atalanta

Le ultime novità sul mercato rossonero con il club di Via Aldo Rossi deciso a riportare a Milanello un suo giovane talento, finito a Bergamo.

Redazione Il Milanista

MILANO - Niente relax per la dirigenza rossonera nemmeno durante le vacanze pasquali. Maldini, Massara e Gazidis sono chiamati ad um importante lavoro in vista della prossima stagione. L'asticella si alza e quindi anche la qualità e la quantità dei giocatori che si metteranno in campo, dovrà necessariamente salire. Ecco dunque che sono diversi i nomi sondati dalla proprietà per il futuro più prossimo. In ballo infatti ci sono principalmente quattro questioni. Abbiamo il mercato in uscita, che dovrà necessariamente tornare protagonista in estate con Castillejo, Romagnoli e forse anche Leao sul piede d'addio. Poi la questione legata ai rinnovi di contratto: i casi più spinosi del 2021, Donnnarumma e Calhanoglu; e i casi del 2022, fra cui Kessie e il capitano, Alessio Romagnoli. C'è poi da valutare la dinamica dei prestiti: Brahim Diaz, Dalot, Tomori, Tonali, Meitè, la lista è folta.

IL NOME "NUOVO" A CENTROCAMPO - Ma il caso più affascinante riguarda ovviamente il mercato in entrata. Fra i nomi più gettonati, circola con insistenza quello del centrocampista dell'Atalanta, ex Milan, Matteo Pessina. La Gazzetta dello Sport oggi rilancia proprio l’ipotesi del numero 32 bergamasco per i rossoneri. Il centrocampista non ha ancora rinnovato il proprio contratto con l’Atalanta e può lasciare Bergamo già in estate. Maldini, Massara e Gazidis dunque, potrebbero decidere di riportarlo a casa. Il calciatore classe 1997 ha mostrato grande duttilità riuscendo a giocare un po’ in tutti i ruoli del centrocampo. Questa caratteristica piace molto a Pioli, che ama avere a disposizione simili qualità.

IL COSTO E L'OBIETTIVO PER L'ESTATE - Numeri, quelli di Pessina, certamente che possono essere migliorati ma che non sono passati inosservati, tanto da essere convocato da Roberto Mancini, in Nazionale. Ma veniamo ai numeri che contano: quelli del costo del suo cartellino. I rossoneri possono usufruire di uno sconto del 50%, avendo guadagnato, durante la trattativa che portò Conti a Milan, il diritto di avere la metà della futura rivendita del giovane centrocampista brianzola. Il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro. I rossoneri prenderebbe il classe 1997, dunque, a circa 10 milioni.