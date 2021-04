Serie A, tutti i risultati della trentunesima giornata

Ecco i risultati del trentunesimo turno di campionato.

MILANO - Ieri sera si è chiusa la trentunesima giornata del campionato di Serie A , con il pareggio per 1-1 fra Napoli e Inter, nel posticipo andato in scena allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo l'autorete di Samir Handanovic, che ha permesso ai padroni di casa di portarsi momentaneamente in vantaggio nel prima tempo, ci ha pensato Christian Eriksen a pareggiare i conti nella ripresa, con un bolide da fuori area che non ha lasciato scampo a Meret. Un punto che avvicina il Napoli al quarto posto, mentre l'Inter interrompe la lunghissima striscia di vittorie consecutive, ma resta saldamente al comando della classifica con nove punti di vantaggio sul Milan . Proprio la banda rossonera è uscita vincitrice dal lunch match contro il Genoa, portandosi a quota sessantasei e guadagnando tre punti sulla Juventus che, dal canto suo, ha perso a Bergamo contro l'Atalanta. Gli orobici hanno così scavalcato proprio la compagine bianconera al terzo posto.

Successo fondamentale, in ottica Champions League, anche per la Lazio che, seppur con qualche sofferenza di troppo, si è imposta in casa ai danni del Benevento. Pesante passo falso invece per la Roma, rimontata da un super Torino, che ha messo in cassaforte tre punti preziosissimi nella lotta salvezza. Lotta nella quale è invischiata anche la Fiorentina, sconfitta sabato dal Sassuolo al Mapei Stadium. La squadra di Iachini ora ha solamente cinque punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Cagliari, che si è aggiudicato lo scontro diretto col Parma con un rocambolesco 4-3. Tre punti conquistati anche da Udinese, Sampdoria e Bologna, che hanno avuto la meglio di Crotone, Hellas Verona e Spezia. Di seguito, tutti i risultati maturati in questo trentunesimo turno di campionato.