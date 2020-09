Serie A, oggi il sorteggio del calendario

MILANO – Alle 12 di oggi si svolgerà il sorteggio del calendario per il campionato di Serie A 2020/2021, che avrà inizio sabato 19 settembre. Alla luce delle norme anti-Covid, l’evento sarà solo telematico e potrà essere seguito online sul sito della Lega Calcio e sui suoi profili social ufficiali. Come ogni anno, non possono esserci derby alla prima giornata. Inoltre, Atalanta e Inter, avendo terminato in ritardo la scorsa stagione poiché impegnate in Champions ed Europa League, recupereranno il primo turno di campionato più avanti.