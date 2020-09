Calciomercato Milan, Maldini show: l’ultima pazza idea fa sognare i tifosi!

Calciomercato Milan, Maldini ci riprova

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Grandi manovre e grandi affari di calciomercato per il Milan in questi bollenti giorni di trattative. Maldini e Massara hanno chiuso dei colpi da urlo, che forse nemmeno i tifosi rossoneri più ottimisti si sarebbero mai aspettati. Il Diavolo sta tornando grande e potrebbe stupire ancora la sua platea con un’altra operazione da applausi. Si pensava che con il rinnovo di Ibrahimovic, il capitolo centravanti fosse definitivamente chiuso, vista la possibilità di impiegare in quel ruolo sia Rebic che Leao. Come riporta La Gazzetta dello Sport però, la società di via Aldo Rossi potrebbe provare a fare qualcosa di più, tornando a trattare Luka Jovic del Real Madrid. Il suo nome non è nuovo nelle segrete stanze di Milanello, sul 22enne serbo si intendeva puntare in caso di addio di Zlatan. La conferma del fenomeno svedese sembrerebbe non aver raffreddato l’interesse rossonero per la punta dei Blancos. Il Real ha pagato Jovic oltre 60 milioni appena un anno fa, la possibilità di rivenderlo a titolo definitivo senza rimetterci, è praticamente impossibile, data la stagione molto deludente del calciatore. Ecco allora che Maldini potrebbe inserirsi con un’offerta stuzzicante per tutte le parti in causa, sfruttando l’ottimo feeling fra i due club. Il direttore tecnico rossonero starebbe pensando ad un prestito secco, in pratica la stessa formula adottata nell’affare Brahim Diaz. In questo modo il Milan avrebbe un vice Ibra di livello assoluto senza spendere una grossa cifra e il Real si vedrebbe rivalutare un acquisto piuttosto oneroso, mentre il centravanti serbo avrebbe l’opportunità di giocare con maggiore continuità in un club prestigioso come quello rossonero. Tutti contenti insomma, staremo a vedere. Ma non è finita qui. Ora cambia tutto, in arrivo pesanti cessioni e nuovi grossi colpi: ecco la probabile formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA