Fiorentina, Pradè: “Bonaventura? Ecco com’è nato l’affare”

MILANO – Oggi pomeriggio la Fiorentina ha annunciato di aver tesserato Giacomo Bonaventura, preso a parametro zero dopo l'esperienza di sei stagioni al Milan. Il direttore sportivo della società viola, Daniele Pradè, ne ha parlato in conferenza stampa: "Sono quelle operazioni di mercato che nascono in pochissimi giorni. E' venuto a trovarci il suo agente Mino Raiola e ce l'ha proposto. Mi sono confrontato col presidente Commisso e mister Iachini e nel giro di quattro giorni lo abbiamo ingaggiato. E' un centrocampista esperto e duttile, che ci porterà gol e maturità. Sono contento che adesso faccia ufficialmente parte della nostra squadra".