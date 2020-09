Calciomercato Milan, Raimondi conferma tutto in diretta: “La trattativa c’è!”

Calciomercato Milan, Raimondi sicuro: “Si può fare”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Prosegue la campagna acquisti rossonera. Il calciomercato ha già regalato a Pioli alcuni regali molto importanti. Ora si dovrà passare, per forza di cose, al reparto arretrato, nel quale il tecnico emiliano può fare affidamento soltanto su Kjaer e Romagnoli come profili convincenti al 100%. Al netto delle probabili cessioni di Musacchio e Duarte, si terrà in rosa il giovane Gabbia. Claudio Raimondi, esperto di mercato di SportMediaset, si è espresso su quello che viene considerato il nome più caldo per la retroguardia del Diavolo: "Per quanto riguarda il discorso sul difensore centrale, il nome sulla lista del Milan è Milenkovic. La trattativa c'è ed è stato preferito a Pezzella. Costa tanto, ma se dovessero entrare nelle casse rossonere i soldi di Paquetà, il Milan sarebbe pronto a sferrare l'offensiva per il difensore viola". L'acquisto del profilo fortemente caldeggiato da Pioli potrà avvenire solo previa cessione del brasiliano, l'unico in casa rossonera a poter garantire un tesoretto tale da poter tentare di nuovo l'assalto al giovane difensore della Fiorentina. Commisso ha sparato in precedenza cifre iperboliche (40 milioni), ma la difficoltà nel rinnovare il contratto che scadrà nel 2022 potrebbe indurre la dirigenza gigliata a concedere un sostanziale sconto alle pretendenti di Milenkovic. Pioli ha da tempo fatto la sua scelta, ora l'arrivo del suo pupillo dipende dall'uscita di almeno un difensore centrale e dalla cessione remunerativa di Paquetà, sul quale perdurano le voci di un Lione fortemente interessato. Vedremo se il tanto auspicato effetto domino avverrà, per la gioia dei tifosi e del mister del Diavolo.