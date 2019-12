Notizie Serie A – Parma-Brescia 1-1, pareggio all’ultimo respiro per i ducali

MILANO – La gioia dei tifosi del parma esplode a fine partita, grazie a Grassi, che al 92′ riporta il risultato in parità con un colpo di testa. Il Brescia aveva trovato il vantaggio nel secondo tempo, con Balotelli, subentrato dalla panchina. SuperMario segna al 72′ con goal “di rapina”, riuscendo a ribattere in rete un tiro da fuori area di Torregrossa. Tutto inutile però, le rondinelle vedono svanire davanti ai loro occhi 3 punti fondamentali per la lotta salvezza. Nei minuti finali è stato espulso anche Corini, per le proteste all’indirizzo del direttore di gara. Poco prima della rete dell’1-1 il Parma va vicino al pareggio, con Kulusevski: lo svedese lambisce la traversa con un bellissimo tiro a giro.