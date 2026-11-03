Ufficiale la designazione arbitrale di Milan-Ferencvaros, quarta giornata di Europa League. A dirigere la sfida di San Siro sarà Urs Schnyder.
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Il Milan si prepara a tornare in campo in Europa League. Giovedì 5 novembre, i rossoneri affronteranno il Ferencvaros a San Siro, con calcio d'inizio fissato alle ore 18:45. Una sfida importante per la quarta giornata della League Phase, contro la formazione ungherese che arriva all'appuntamento con numeri significativi: è ancora a punteggio pieno nella competizione e ha perso soltanto una delle 24 partite disputate in questa stagione.
Nel frattempo, la UEFA ha ufficializzato la squadra arbitrale che dirigerà l'incontro. La scelta è ricaduta sul direttore di gara svizzero Urs Schnyder.
Milan-Ferencvaros, la squadra arbitrale completa
Di seguito la designazione completa:
- Arbitro: Urs Schnyder (Svizzera)
- Assistenti: Marco Zürcher (Svizzera), Benjamin Zürcher (Svizzera)
- Quarto uomo: Sven Wolfensberger (Svizzera)
- VAR: Lukas Fähndrich (Svizzera)
- AVAR: Robert Schröder (Germania)
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