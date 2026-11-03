Il Milan si prepara a tornare in campo in Europa League. Giovedì 5 novembre, i rossoneri affronteranno il Ferencvaros a San Siro, con calcio d'inizio fissato alle ore 18:45. Una sfida importante per la quarta giornata della League Phase, contro la formazione ungherese che arriva all'appuntamento con numeri significativi: è ancora a punteggio pieno nella competizione e ha perso soltanto una delle 24 partite disputate in questa stagione.

Nel frattempo, la UEFA ha ufficializzato la squadra arbitrale che dirigerà l'incontro. La scelta è ricaduta sul direttore di gara svizzero Urs Schnyder.

Milan-Ferencvaros, la squadra arbitrale completa

Di seguito la designazione completa: