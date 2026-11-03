La vittoria nel derby contro l'Inter ha restituito entusiasmo al Milan, ma adesso è necessario concentrarsi nuovamente sull'Europa League. Giovedì 5 novembre, alle 18:45, i rossoneri ospiteranno il Ferencvaros a San Siro in una partita importante per il proprio percorso europeo.

La squadra di Ruben Amorim arriva all'appuntamento con la voglia di confermare i progressi mostrati nella stracittadina. Il successo per 3-1 ha dato una spinta importante all'ambiente, ma in Europa servirà un'altra prestazione convincente per migliorare la situazione in classifica.

Ferencvaros, una sfida importante per il cammino europeo

Il Milan ha bisogno di conquistare punti per avvicinarsi alla qualificazione alla fase successiva. Dopo le prime tre giornate, i rossoneri hanno raccolto una vittoria e due sconfitte, un bilancio che rende particolarmente importante il prossimo appuntamento.

Il Ferencvaros arriverà a San Siro con grande fiducia, avendo conquistato tre vittorie nelle prime gare della competizione. Amorim dovrà quindi preparare una partita attenta, evitando cali di concentrazione e sfruttando il fattore campo.

Le scelte di Amorim tra turnover e conferme

Il calendario ravvicinato potrebbe portare l'allenatore portoghese a effettuare alcune rotazioni. L'assenza di Mike Maignan per squalifica dovrebbe aprire le porte a Lorenzo Torriani, mentre a centrocampo potrebbero trovare spazio giocatori che hanno avuto meno minuti nel derby.

L'obiettivo è chiaro: conquistare una vittoria davanti ai propri tifosi e arrivare con ulteriore fiducia alla trasferta di domenica contro il Genoa. Per il Milan comincia una settimana importante, nella quale sarà fondamentale dimostrare di poter mantenere continuità tra campionato ed Europa.