Dopo aver blindato Christian Pulisic e Strahinja Pavlovic, il Milan vuole continuare a costruire le basi del proprio progetto. Il prossimo nome sulla lista della dirigenza è quello di Adrien Rabiot, diventato uno dei punti di riferimento della squadra di Ruben Amorim. Le prestazioni del centrocampista francese hanno convinto il club ad accelerare i discorsi per il rinnovo, con l'obiettivo di proseguire insieme anche nelle prossime stagioni.

Rabiot sempre più centrale nel progetto rossonero

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i contatti tra le parti sono già avviati e ci sarebbe la volontà comune di arrivare a un nuovo accordo. L'attuale contratto del francese scade nel 2028, ma il Milan starebbe preparando un prolungamento fino al 2030.

Rabiot è considerato un elemento fondamentale non soltanto per il rendimento in campo, ma anche per l'esperienza e la personalità che porta all'interno dello spogliatoio.

I numeri confermano il suo impatto: in questa stagione ha già contribuito a nove reti, con cinque gol e quattro assist. Un rendimento che ha rafforzato ulteriormente la volontà del Milan di puntare su di lui nel lungo periodo.

Ingaggio e durata: i dettagli dell'operazione

Il nuovo accordo potrebbe prevedere anche un importante adeguamento economico. L'ingaggio attuale, pari a circa 3,5 milioni di euro netti a stagione, potrebbe salire fino a 5 milioni, avvicinandosi a quello riconosciuto a Christian Pulisic.

Un passaggio importante sarà il confronto con la madre e procuratrice del centrocampista, Véronique Rabiot, che cura i suoi interessi. Il Milan vuole arrivare alla fumata bianca e assicurarsi la permanenza di un giocatore ritenuto centrale per il futuro.