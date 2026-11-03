Archiviata la vittoria nel derby contro l'Inter, il Milan è tornato al lavoro a Milanello per preparare il prossimo appuntamento europeo. Giovedì 5 novembre, alle 18:45, i rossoneri ospiteranno il Ferencvaros a San Siro nella quarta giornata della League Phase di Europa League. Ruben Amorim sta valutando diverse modifiche alla formazione, con l'obiettivo di gestire le energie e dare spazio anche a chi ha trovato meno minuti nelle ultime settimane.

Torriani, Jashari e Comotto: le possibili novità

La prima modifica riguarderà la porta: Mike Maignan sarà assente per squalifica e al suo posto dovrebbe giocare Lorenzo Torriani. In difesa potrebbe trovare spazio Sankhoun Diawara, mentre a centrocampo Ardon Jashari è candidato a partire dal primo minuto al posto di Luka Modric.

Tra le possibili sorprese c'è anche Christian Comotto, giovane centrocampista che potrebbe avere un'occasione importante davanti al pubblico di San Siro.

Cisse e Hutchinson verso una maglia da titolare

Anche il reparto offensivo potrebbe presentare diverse novità. Omari Hutchinson e Alphadjo Cisse sono tra i candidati a partire dall'inizio, mentre resta da definire la scelta per il ruolo di centravanti, con Gonçalo Ramos e Francesco Camarda tra le alternative.

Il tecnico portoghese dovrà trovare il giusto equilibrio tra turnover e necessità di conquistare punti. Dopo le difficoltà delle prime giornate europee, il Milan non può permettersi un altro passo falso: contro il Ferencvaros servirà una prestazione convincente per rilanciare il proprio percorso nella competizione.