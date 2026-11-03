Il futuro di Francesco Camarda potrebbe essere lontano da Milanello, almeno temporaneamente. Il Milan continua a credere nelle qualità del giovane attaccante classe 2008, ma la necessità di trovare maggiore continuità potrebbe portare a una soluzione in prestito già durante il mercato di gennaio.

La fiducia della società e di Ruben Amorim nei confronti del talento rossonero resta immutata. Lo dimostra anche il rinnovo firmato la scorsa estate fino al 2031, con opzione per un'ulteriore stagione. Il club, però, vuole consentirgli di proseguire il proprio percorso di crescita attraverso un minutaggio più consistente.

Camarda, poco spazio con Amorim: il prestito prende quota

La situazione attuale racconta di un giocatore che ha bisogno di ritrovare continuità dopo una stagione condizionata dall'operazione alla spalla. In questa annata Camarda ha raccolto soltanto 36 minuti in campionato, oltre alla titolarità in Europa League contro il Salisburgo.

La concorrenza di Gonçalo Ramos rende ancora più complicato trovare spazio nelle rotazioni offensive. Per questo, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Amorim starebbe valutando la possibilità di lasciarlo partire temporaneamente, mantenendo però il controllo del cartellino.

Sampdoria, Pisa, Benevento ed Empoli: le possibili destinazioni

La Serie B potrebbe rappresentare la soluzione ideale per permettere a Camarda di giocare con maggiore regolarità e assumersi nuove responsabilità. Tra le società che avrebbero mostrato interesse figurano Sampdoria, Pisa, Benevento ed Empoli.

Per il Milan non si tratterebbe di una bocciatura, ma di una scelta orientata alla crescita del giovane attaccante. L'obiettivo è permettergli di accumulare esperienza e tornare a Milanello con maggiore maturità e un bagaglio di partite più consistente.