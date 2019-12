Notizie Serie A – Le formazioni ufficiali di Parma-Brescia

ULTIME NOTIZIE SERIE A

MILANO – Parma e Brescia scenderanno in campo alle ore 15:00, in questa nuova domenica di Serie A. Le due squadre si affronteranno sul campo del Tardini. D’aversa si affida al tridente Gervinho, Kulusevski, Sprocati. Mentre Corini lascia in panchina Balotelli, lanciando del 1′ Donnarumma e Torregrossa davanti a Romulo. Ecco le formazioni ufficiali del match.

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Gervinho, Kulusevski, Sprocati.

A disposizione: Alastra, Colombi, Dermaku, Laurini, Pezzella, Grassi, Kucka, Adorante.

Allenatore: D’Aversa.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Spalek; Romulo; Donnarumma, Torregrossa.

A disposizione: Andreacci, Alfonso, Gastaldello, Zmrhal, Ayè, Mangraviti, Magnani, Matri, Morosini, Viviani, Martella, Balotelli.

Allenatore: Corini.