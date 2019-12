Notizie Milan – Ricardo Rodigruez al Fenerbahce, ci siamo

MILANO – La stagione di Ricardo Rodriguez non è stata delle migliori, fino a questo punto dell’anno. Il terzino svizzero ha perso il posto da titolare in rossonero, complice l’esplosione di Theo Hernandez. Lo spagnolo è, molto probabilmente, il miglior giocatore del Milan visto il rendimento e Pioli a lui non rinuncia mai. Le voci di un possibile trasferimento di Rodriguez , nel corso delle ultime settimane, si sono intensificate. Il calciatore vorrebbe più minutaggio, per non perdere il posto in nazionale, in vista di Euro 2020, competizione che prenderà il via quest’estate, a Roma. Gattuso lo avrebbe voluto a Napoli, ma Hurriyet, uno dei quotidiani più diffusi in Turchia, ha rilanciato oggi un’indiscrezione di mercato: il Fenerbahce e il numero 68 del Milan avrebbero raggiunto un accordo, per il contratto del calciatore.

Adesso non resta che mettersi d’accordo con la società meneghina. I rossoneri e il club turco tratteranno per concretizzare il trasferimento già a gennaio, nella prossima finestra di mercato. Lo svizzero dovrebbe andare a giocare nel Super Lig (la Serie A turca) in prestito, per 18 mesi, con diritto di riscatto. L’accordo tra le parti sarebbe molto vicino e quella contro l’Atalanta, prossimo avversario del Diavolo in campionato, potrebbe essere l’ultima partita di Rodriguez in rossonero.