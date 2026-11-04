Arriva un aggiornamento sulle condizioni di Samuel Chukwueze. Il Milan ha comunicato ufficialmente che l'esterno nigeriano è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Londra per risolvere il problema fisico all'anca sinistra che lo tiene lontano dal campo ormai da alcune settimane. L'operazione è perfettamente riuscita e il giocatore farà rientro in Italia già nella giornata di oggi, per iniziare il percorso riabilitativo.

Il comunicato ufficiale del Milan

Attraverso una nota pubblicata sui propri canali, il club rossonero ha chiarito la natura dell'infortunio e fornito i dettagli dell'intervento chirurgico.

“AC Milan comunica che Samuel Chukwueze è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Londra per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell’anca sinistra. L’intervento, eseguito dal Prof. Ernest Schilders alla presenza del Dottor Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. Il calciatore farà rientro in Italia già nella giornata di oggi, dove inizierà il percorso riabilitativo”.