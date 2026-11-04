Il Milan si avvicina a una svolta importante nella propria organizzazione societaria. Dopo il successo nel derby contro l'Inter, l'attenzione della dirigenza rossonera è rivolta anche alla costruzione del nuovo assetto dell'area sportiva. Il nome in cima alla lista è quello di Markus Krösche, attuale dirigente dell'Eintracht Francoforte, che sarebbe ormai vicino a entrare nell'organigramma del club con il ruolo di Head of Football.

A riferirlo è Fabrizio Romano su Time2Play, secondo cui tra le parti sarebbe già stato raggiunto un accordo verbale. Un'indiscrezione che conferma la volontà di Gerry Cardinale di intervenire sulla struttura societaria per dare vita a un progetto ambizioso e con una nuova organizzazione.

Krösche prima scelta del Milan: accordo verbale raggiunto

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Milan avrebbe individuato in Krösche il profilo giusto per guidare la nuova area sportiva. Il dirigente tedesco si è distinto negli ultimi anni all'Eintracht Francoforte, contribuendo alla crescita del club attraverso la valorizzazione dei giovani talenti e operazioni di mercato particolarmente redditizie.

Queste le parole di Romano: “I segnali rossoneri post derby sono di costruzione e non solo di esaltazione. È da qui che bisogna ripartire, gettare le basi di un Milan diverso, feroce, vincente come quello visto nel derby che chiaramente non può essere abbastanza. E il primo annuncio sarà quello del nuovo Head of Football: il Milan ha un accordo verbale blindato con Markus Krösche, l'uomo che ha fatto un grande lavoro all'Eintracht Frankfurt negli ultimi anni tra talenti scovati e plusvalenze, pronto a prendere in mano il progetto rossonero”.