È stato ufficializzato l'arbitro di Genoa-Milan, sfida valida per l'11ª giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 15.00. A dirigere l'incontro sarà Davide Massa, appartenente alla sezione di Imperia.

I precedenti del Milan con Davide Massa

Sono 26 i precedenti del Milan con il direttore di gara ligure. Il bilancio registra 8 vittorie rossonere, 12 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo incrocio risale allo scorso 1° marzo, quando la squadra milanista superò la Cremonese con il risultato di 2-0.

Per la sfida di domenica, Massa sarà affiancato dagli assistenti Alassio e Rossi. Il quarto ufficiale sarà Doveri, mentre al VAR è stato designato Camplone, con Marini nel ruolo di AVAR.

La squadra arbitrale completa di Genoa-Milan

Di seguito tutte le designazioni ufficiali per la gara dell'11ª giornata di Serie A: