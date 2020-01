Notizie Milan – Paquetà, niente ritorno al Flamengo

MILANO – Niente ritorno in Brasile per Paquetà. Oggi erano uscite delle nuove indiscrezioni di mercato sul centrocampista del Milan, che parlavano di un suo possibile ritorno al Flamengo. Squadra dalla quale è arrivato un anno fa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri non gradiscono questa soluzione. Il numero trentanove del Diavolo partirà soltanto a titolo definito o al massimo in prestito con obbligo di riscatto. La società meneghina ha sempre avuto le idee chiare, in questo senso: voler monetizzare il più possibile, per non perdere la somma investita un anno fa. Il club brasiliano dovrà quindi guardare altrove, non riuscirà a portare in porto una nuova operazione stile Gabigol.