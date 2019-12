Notizie Milan – Nuove frizioni tra il Real Madrid e Modric

MILANO – Tra il Real Madrid e Modric ci sarebbero delle nuove frizioni. Il calciatore sta trovando poco spazio con Zidane, il tecnico dei blancos sta dando fiducia a Casemiro, Valverde e Kroos. L’ex pallone starebbe pensando alla cessione, dato che le merengues avrebbero in mente nuovi colpo per il centrocampo. In estate Boban aveva provato ad acquistare il giocatore, senza però riuscire nel suo intento, viste le resistenze di Florentino Perez. Adesso la situazione potrebbe cambiare, ma sulle sue tracce non ci sarebbero soltanto i rossoneri. Il centrocampista non avrebbe intenzione di recitare un ruolo da comprimario e sarebbe alla ricerca di un club che gli garantirebbe un posto da protagonista assoluto.