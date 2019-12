Notizie Milan – Moggi: “Nonostante l’età dà stimoli all’ambiente”

MILANO – Luciano Moggi, ex dirigente sportivo, ha parlato del ritorno di Ibrahimovic al Milan. Ecco le sue parole: «Ibrahimovic sa ancora dare stimoli all’ambiente, nonostante l’età. Fare previsioni sulla sua stagione in rossonero è inutile adesso, ma sicuramente il Milan con lui migliorerà. Parliamo di un giocatore che ha qualità, forza fisica, non ha avuto brutti infortuni ed ha carattere da vendere. Ibra va gestito con semplicità, l’importante è conquistarsi la sua stima, con me non ci sono mai stati problemi. E’ stato sempre esemplare e ha fatto sempre il massimo. Adesso però i rossoneri dovranno cedere, credo che Piatek con lo svedese giocherà poco e i rossoneri avranno bisogno di calciatori di movimento. Quando Ibra era al Milan aveva accanto Boateng e Nocerino e sapeva creare gli spazi per i compagni».