Notizie Milan – E’ già tempo di riflessioni, la dirigenza è sotto esame

MILANO – Il Milan è uscito dalla trasferta di Bergamo con le ossa rotte. I cinque goal incassati contro la squadra di Gasperini hanno fatto sprofondare l’umore dei tifosi ai minimi storici e l’impressione è che non basterà fare un paio di acquisti sul mercato per salvare la stagione. Eppure i rossoneri venivano da quattro risultati utili consecutivi: due vittorie e due pareggi. Il Diavolo sembrava in crescita, un’impressione spazzata via dal ciclone Atalanta. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sono tutti sotto esame, dopo l’orribile prestazioni fornita ieri. Al fondo Elliott, proprietario del club meneghino, non sono piaciute le parole di Boban a fine partita, il Chief Football Officer del Milan ha dichiarato: «Faremo del nostro meglio rispetto a quello che potremo fare e che ci permetteranno di fare». Tutti sul banco degli imputati, da Maldini, a Boban stesso, fino ad arrivare a Gazidis. Il mercato fatto in estate è insufficiente, l’unico che si salva è Theo Hernandez.