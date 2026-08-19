Tante sono ancora le operazioni che il Milan vuole effettuare in questa sessione di mercato sia in entrata che in uscita
Leao-Milan, addio in estate?
Ecco il riepilogo dettagliato delle operazioni di mercato del Milan per la sessione estiva del 2026, comprendente sia gli arrivi che le partenze ufficiali della squadra rossonera e della sua formazione secondaria, Milan Futuro:
ACQUISTI MILANAndrej Kostic (attaccante, Partizan Belgrado), trasferimento definitivoGonçalo Ramos (attaccante, PSG), trasferimento definitivoAurelien Guernier (esterno, Birmingham City), acquisto a costo zeroMario Gila (difensore, Lazio), trasferimento definitivoLuka Modric (centrocampista), rinnovo del contrattoSankhoun Diawara (difensore, Troyes) trasferimento definitivoDiego Moreira (centrocampista, Strasburgo) trasferimento definitivo
CESSIONI MILAN
Niclas Fullkrug (attaccante, West Ham), termine prestitoIsmael Bennacer (centrocampista), risoluzione del contrattoDavid Odogu (difensore), prestito al TolosaZachary Athekame (difensore), prestito al Lione
OBIETTIVI MILAN
Gonçalo Inacio (difensore, Sporting Club)Virgil van Dijk (difensore, Liverpool)Guela Doué (terzino/esterno, Strasburgo)Dario Osorio (trequartista/esterno, Midtjylland)Ismaelo Ganiou (difensore, Lens)
POSSIBILI USCITE
Rafael Leao (Galatasaray, Fenerbahce, Arabia)Youssouf Fofana (Nottingham Forest, Crystal Palace, Villarreal, Real Betis, Juventus)Samuele Ricci (Atalanta, Como)Alphadjo Cissè (Torino, Sassuolo)Filippo Terracciano (Monza, Udinese)Fikayo Tomori (Benfica, Juventus)Christopher Nkunku (Lipsia, Dortmund, Newcastle)Santi Gimenez (Porto)Bondo (Rennes, Lens)
LE DATE DEL CALCIOMERCATO ESTIVO 2026
Dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, e dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie B e C;
LE PAROLE DI AMORIM SUL MERCATO DEL MILANRuben Amorim, tecnico del Milan, ha commentato a SkySport e a La Gazzetta dello Sport al termine dell'amichevole conclusasi con una vittoria per 2-4 contro il Manchester United a Breslavia.
Richiederà nuovi rinforzi dopo questa vittoria?
"Adesso abbiamo una strategia. E realizzeremo ciò che riteniamo più opportuno per il club, non solo per il presente, ma anche per il futuro. Pertanto, osserveremo come si evolverà la situazione. "
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