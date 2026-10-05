Brutte news per il Milan a pochi giorni dall'imminente ripresa delle gare per l'incontro valido per la sesta giornata di Serie A, in programma domenica alle 18:00 contro il Sassuolo. Pervis Estupinan ha dovuto abbandonare il ritiro dell’Ecuador a causa di una distorsione al ginocchio destro. A darne notizia è stato lo stesso commissario tecnico Gallardo al termine della partita amichevole contro Panama. Tuttavia, durante la conferenza stampa successiva alla partita, Gallardo ha rassicurato tutti dicendo che non dovrebbe essere nulla di serio.

Il comunicato dell'Ecuador

"Pervis Estupiñán ha subito un infortunio al ginocchio durante la sfida contro il Giappone: gli esami diagnostici hanno dimostrato una distorsione al ginocchio con un certo fastidio interno. "

In attesa del suo recupero e degli esami strumentali, ciò che sembra quasi certo per ora è la mancanza di Estupinan nel match di domenica contro il Sassuolo. Inoltre, la sua disponibilità per l’Europa League contro il Salisburgo giovedì 15 ottobre è incerta. Di conseguenza, Bartesaghi avrà l'opportunità di partire titolare sulla fascia sinistra.