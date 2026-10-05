Allo stadio Do Dragao, il Portogallo ha affrontato la Norvegia di Haaland. Il ct Jorge Jesus ha nuovamente scelto di schierare l'attaccante rossonero Gonçalo Ramos, che ha segnato il gol della vittoria per la sua nazionale.

La pagella di Ramos: continua la seria positiva di goal

Ancora un'altra eccellente prestazione dicon la nazionale. In un incontro molto equilibrato e strategico, dove le occasioni sono state poche da entrambe le squadre, il numero 9 rossonero ha effettuato un bel tiro con il piede meno forte nel primo tempo e ha continuato a dimostrare la sua utilità per il gruppo, correndo molto e offrendo appoggi validi quando richiesto. A dieci minuti dalla fine, sul punteggio di 1-1, Ramos si è trovato al momento opportuno nella posizione giusta, precisamente nell'area piccola, dove, grazie a un ottimo assist di, ha insaccato ancora una volta il pallone in rete. Impegno, determinazione e terzo gol in quattro partite: il giudizio per Gonçalo nella sfida contro la Norvegia è 7.