Il Milan ritrova un Gonçalo Ramos in grande fiducia. L’attaccante portoghese ha infatti trovato ancora una volta la via del gol con la propria Nazionale, confermando il momento positivo vissuto nelle ultime settimane. Il numero 9 rossonero è stato decisivo nel successo per 2-1 contro la Norvegia, realizzando la rete che ha completato la rimonta.

Ramos ancora decisivo

Per Ramos si tratta del terzo gol consecutivo con il Portogallo in Nations League. Dopo aver trovato la rete nelle precedenti uscite, il centravanti del Milan ha colpito nuovamente anche contro la Norvegia.

La rete è arrivata al 79': servito al centro da João Félix, Ramos si è fatto trovare pronto sotto porta e da distanza ravvicinata ha firmato il definitivo 2-1. Un gol pesante, che ha permesso al Portogallo di completare la rimonta e ottenere anche la qualificazione ai quarti di finale della competizione.

Un segnale importante per Amorim

Il rendimento di Ramos rappresenta una notizia particolarmente positiva anche per Ruben Amorim. Il tecnico rossonero, proprio nelle dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore, aveva sottolineato come l'attaccante debba convivere con le aspettative legate alla maglia del Milan e continuare a lavorare con la consueta applicazione.

Il portoghese sta rispondendo nel modo migliore possibile: gol, continuità e fiducia. Il suo momento con la Nazionale potrebbe quindi diventare un'ulteriore spinta in vista del ritorno a Milanello.