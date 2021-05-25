In quattro su Donnarumma, ma il Milan proverà a trattenerlo

MILANO – Alla fine la tanto attesa fumata bianca per il rinnovo di Gigio Donnarumma e il Milan non è arrivata. Ancora nulla di ufficiale ma l’arrivo di Mike Maignan, che in questi minuti si trova a Casa Milan per firmare il suo nuovo contratto, ha praticamente ufficializzato la separazione. E nelle ultime ore è pure circolata la voce che il numero 99, al termine della vittoria contro l’Atalanta, avrebbe salutato i suoi compagni ai quali avrebbe comunicato la sua decisione di lasciare il club rossonero.

Donnarumma svincolato fa gola a tante squadre ma l’altissimo ingaggio (10 milioni a stagione) richiesti da Mino Raiola e la sua maxi commissione richiesta da 12 milioni di euro limitano, di molto, le pretendenti. Il Milan però nonostante l’ingaggio di Mike Maignan coltiva ancora l’idea di trattenerlo e nei prossimi giorni sono previsti, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, nuovi contatti con Mino Raiola. Maldini e Massara sperano infatti che la qualificazioni i Champions del Milan possa essere determinante. Ma l’ultima offerta presentata (7 milioni più 1 bonus e clausola rescissoria da 20 milioni in caso di mancata qualificazione Champions) scadrà entro 48-72 ore.

Ma dove potrebbe finire Donnarumma?