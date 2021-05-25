In quattro su Donnarumma, ma il Milan proverà a trattenerlo

MILANO – Alla fine la tanto attesa fumata bianca per il rinnovo di Gigio Donnarumma e il Milan non è arrivata. Ancora nulla di ufficiale ma l’arrivo di Mike Maignan, che in questi minuti si trova a Casa Milan per firmare il suo nuovo contratto, ha praticamente ufficializzato la separazione. E nelle ultime ore è pure circolata la voce che il numero 99, al termine della vittoria contro l’Atalanta, avrebbe salutato i suoi compagni ai quali avrebbe comunicato la sua decisione di lasciare il club rossonero.
Donnarumma svincolato fa gola a tante squadre ma l’altissimo ingaggio (10 milioni a stagione) richiesti da Mino Raiola e la sua maxi commissione richiesta da 12 milioni di euro limitano, di molto, le pretendenti. Il Milan però nonostante l’ingaggio di Mike Maignan coltiva ancora l’idea di trattenerlo e nei prossimi giorni sono previsti, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, nuovi contatti con Mino Raiola. Maldini e Massara sperano infatti che la qualificazioni i Champions del Milan possa essere determinante. Ma l’ultima offerta presentata (7 milioni più 1 bonus e clausola rescissoria da 20 milioni in caso di mancata qualificazione Champions) scadrà entro 48-72 ore.
Ma dove potrebbe finire Donnarumma?
Per il Milan sarebbe importantissimo trovare la quadra del cerchio per il rinnovo del classe ’99: Gigio è già uno dei migliori portieri in circolazione e nei prossimi anni potrebbe diventare il migliore in assoluto. Ma non bisogna dimenticare che se alla scadenza del suo attuale contratto (30 giugno n.d.r.) Donnarumma sarà libero di firmare per qualunque club e questo comporterebbe una potenziale plusvalenza che si aggirerebbe intorno ai 50-60 milioni.
Ma chi può permettersi Donnarumma? Non sono tanti i club che hanno in preventivo di cambiare l’estremo difensore per la prossima stagione ma un Gigio svincolato è un’occasione più unica che rara. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport a muovere i primi passi sul classe ’99 sarebbero Chelsea, PSG, Barcellona e Juventus, e quest’ultima con qualificazione in Champions avrebbe anche i fondi per assicurarsi le prestazioni del portiere della Nazionale di Roberto Mancini.
