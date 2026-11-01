Yunus Musah racconta a CBS Sports Golazo quanto sia importante la fiducia di Ruben Amorim e il rapporto con l'allenatore dopo il successo nel derby.

Riccardo Focolari
- Milano

Leao-Milan, addio in estate?

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La vittoria per 3-1 contro l'Inter ha portato entusiasmo in casa Milan. Tra i protagonisti della serata rossonera c'è anche Yunus Musah, che al termine del derby è intervenuto ai microfoni di CBS Sports Golazo. Il centrocampista statunitense ha parlato soprattutto del rapporto con Ruben Amorim e dell'importanza della fiducia ricevuta dal tecnico portoghese.

Musah e la fiducia di Amorim: “È una cosa enorme”

Il giocatore rossonero ha spiegato quanto sia importante sentirsi parte del progetto tecnico e avere la possibilità di dimostrare il proprio valore. Il dialogo con l'allenatore e le opportunità ricevute rappresentano aspetti fondamentali per la sua crescita.

Musah, centrocampista Milan

Avere quella fiducia in me stesso che ovviamente sono in grado di farlo, questo mi aiuta sicuramente ad andare avanti. E ovviamente anche l'arrivo del mister in estate e il fatto che mi abbia detto che farò parte stabilmente dei piani. Per un giocatore è una cosa fantastica quando l'allenatore ti parla sempre, cercando di darti opportunità. È una cosa enorme. Quindi un po' l'equilibrio tra le due cose, le opportunità del mister e anche un po' di fiducia in se stessi, aiuta davvero a fare molta strada”.

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