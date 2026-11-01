La vittoria per 3-1 contro l'Inter ha portato entusiasmo in casa Milan. Tra i protagonisti della serata rossonera c'è anche Yunus Musah, che al termine del derby è intervenuto ai microfoni di CBS Sports Golazo. Il centrocampista statunitense ha parlato soprattutto del rapporto con Ruben Amorim e dell'importanza della fiducia ricevuta dal tecnico portoghese.

Musah e la fiducia di Amorim: “È una cosa enorme”

Il giocatore rossonero ha spiegato quanto sia importante sentirsi parte del progetto tecnico e avere la possibilità di dimostrare il proprio valore. Il dialogo con l'allenatore e le opportunità ricevute rappresentano aspetti fondamentali per la sua crescita.

“Avere quella fiducia in me stesso che ovviamente sono in grado di farlo, questo mi aiuta sicuramente ad andare avanti. E ovviamente anche l'arrivo del mister in estate e il fatto che mi abbia detto che farò parte stabilmente dei piani. Per un giocatore è una cosa fantastica quando l'allenatore ti parla sempre, cercando di darti opportunità. È una cosa enorme. Quindi un po' l'equilibrio tra le due cose, le opportunità del mister e anche un po' di fiducia in se stessi, aiuta davvero a fare molta strada”.