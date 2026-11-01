Il Milan si gode il successo nel derby contro l’Inter. Dopo il 3-1 conquistato a San Siro, Ruben Amorim ha commentato la prestazione dei rossoneri ai microfoni di Milan TV, soffermandosi sulla reazione della squadra dopo la sconfitta contro il Bologna e sull'atmosfera straordinaria dello stadio.

Amorim dopo Milan-Inter: “L'ambiente non me lo aspettavo”

“Non solo la nostra reazione, ma anche la reazione del pubblico è stata incredibile. L'ambiente non me lo aspettavo. Mi aspettavo qualcosa di grande, ma non fino a questo punto. Penso che abbiamo iniziato davvero bene, che abbiamo preparato la partita benissimo e che fossimo concentrati, tutti quanti nella squadra: l'avevo detto anche in conferenza stampa. Ho sentito che dopo Bologna erano tutti molto arrabbiati e delusi, com'era giusto che fosse. Ma nei giorni successivi, mentre preparavamo la partita, ho percepito che erano davvero concentrati sul compito e per il resto hanno il talento e sono in grado di vincere qualsiasi partita”.

Amorim ha poi spiegato di aver vissuto il derby con tranquillità, grazie alle sensazioni positive ricevute dalla squadra, e ha ribadito la propria fiducia nei confronti dei giocatori.

“Fin dal primo minuto sono stato molto tranquillo perché sentivo che la squadra c'era. Mi sono goduto l'ambiente, ma per me è stata una partita tranquilla perché sentivo che la squadra era pronta a lottare. Avevano solo bisogno di essere davvero concentrati su ogni singolo dettaglio. Devono solo essere umili e andrà tutto bene, perché io li proteggerò sempre se saranno così. Quindi sono davvero felice per tutti, ma ora concentriamoci sulla prossima. Festeggiamo oggi, ma poi testa alla prossima partita”.