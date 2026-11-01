Una prestazione da protagonista assoluto. Diego Moreira è stato uno dei grandi trascinatori del Milan nel derby contro l’Inter, vinto dai rossoneri per 3-1. Il calciatore belga ha contribuito al successo con due assist, per Pulisic e Rabiot, e una splendida rete su calcio di punizione, diventando l’MVP indiscusso della sfida.

Al termine della partita, Moreira è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la vittoria e raccontare le proprie emozioni dopo una serata speciale.

Moreira dopo Milan-Inter: “I derby si vincono”

“Sono molto felice per questi tre punti. Oggi era molto speciale per me e anche per la squadra perché è un derby e i derby non si giocano, si vincono. Dobbiamo rimanere concentrati e restare uniti, perché sappiamo che ogni partita è importante. Qualunque cosa accada, dobbiamo restare uniti come una famiglia, come una squadra, ed è quello che abbiamo fatto oggi”.

Moreira ha poi invitato i compagni a non abbassare la guardia, nonostante il successo nella stracittadina, spostando già l'attenzione sul prossimo impegno.

“Come ho detto, i derby sono molto importanti ed è come provare una sensazione diversa. Ma ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita e dobbiamo giocare come abbiamo fatto oggi e, come ho detto, passo dopo passo, partita dopo partita, io credo in questa squadra e ora dobbiamo credere anche in noi stessi e lottare insieme”.