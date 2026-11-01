Il Milan si gode il successo nel derby contro l’Inter. Dopo il 3-1 conquistato ieri sera a San Siro, Ruben Amorim ha deciso di concedere una giornata di riposo alla squadra. I rossoneri, infatti, non sosterranno alcuna seduta di allenamento a Milanello all'indomani della stracittadina.

Milan, giornata libera dopo la vittoria nel derby

Una scelta legata anche alla gestione delle energie in vista dei prossimi impegni. Nonostante giovedì sia in programma la sfida di Europa League contro il Ferencvaros, il tecnico portoghese ha preferito lasciare ai suoi giocatori un giorno per recuperare dopo le fatiche del derby.

La vittoria contro l'Inter ha portato entusiasmo e fiducia nell'ambiente rossonero. Adesso, però, l'attenzione dovrà spostarsi rapidamente sull'Europa League: il Milan vuole dare continuità alla prestazione di San Siro e arrivare al prossimo appuntamento con la giusta condizione fisica e mentale.