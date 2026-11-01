Il Milan guarda già alle prossime mosse di mercato. Nel corso del suo intervento a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle strategie della società rossonera, soffermandosi soprattutto sulla possibile nomina del nuovo responsabile dell'area sportiva e sugli obiettivi per rinforzare la difesa.

Tra i nomi tornati d'attualità c'è quello di Gonçalo Inácio, difensore dello Sporting Lisbona che il club aveva già provato ad avvicinare nelle ultime ore della sessione estiva.

Di Marzio: “Krösche sarà il nuovo responsabile dell'area sportiva”

Il primo tema riguarda l'annuncio anticipato da Gerry Cardinale nel pre-partita del derby. Secondo le indiscrezioni riferite dal giornalista, il riferimento sarebbe a Markus Krösche, attualmente all'Eintracht Francoforte.

“Cardinale nel pre-partita ha detto: ‘Presto ci sarà un annuncio’, e si riferiva all'head of football che, secondo le nostre indiscrezioni, sarà Krösche in arrivo dall'Eintracht Francoforte. Quindi, quando c'è un nuovo responsabile dell'area sportiva, credo che poi sarà giusto confrontarsi con lui: l'allenatore parlerà con lui per capire quali possono essere le esigenze”.

Calciomercato Milan, torna di moda il nome di Inácio

Di Marzio ha poi individuato nella difesa uno dei reparti che potrebbero essere rinforzati in vista della prossima stagione. Il Milan avrebbe bisogno di un nuovo centrale e potrebbe riprendere i contatti per il portoghese dello Sporting.

“Io penso a un difensore sicuramente in più: il Milan aveva fatto un tentativo nelle ultime ore di mercato per Inácio dello Sporting. Lo Sporting aveva detto di no, sperando di alzare un po' il prezzo, poi offerte non ne sono arrivate di livello superiore e quindi penso che il Milan potrà tornare su Inácio”.