Jorge Mendes sembra stia conducendo il mercato dei rossoneri di Milano di istante in istante. L'agente più importante del ovest dell'Europa e tra i più importanti di tutto il Mondo sta chiudendo delle operazioni decisamente interessanti e si vede il suo zampino in più di qualche dettaglio. Dall'affare Goncalo Ramos che si spera possa chiudere definitivamente il problema che riguarda il numero nove a quello che porterà ad un nuovo difensore di primissimo livello. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su quello che potrebbe essere il prossimo nome per la società di Milano.

Un nuovo nome di primissimo livello

Antonio Silva

Uno dei talenti più interessanti del calcio portoghese, un difensore che è stato paragonato ai grandissimi della nazionale luisitana e che ha grande voglia di continuare ad essere protagonista. Proprio per questo motivo il suo approdo in quel di Milano potrebbe essere davvero realtà. Jorge Mendes sta dando una mano, ma la trattativa con Antonio Silva pare già ben avviata. Passiamo ai dettagli e soprattutto all'accordo finale che potrebbe portare alla chiusura di un'operazione di questo livello.

Sviluppi fondamentali

si viaggia rapidamente verso una fumata bianca di assoluto spessore. Non dovrebbe essere impossibile riuscire a. L'accordo con il calciatore sembra poter arrivare da un momento all'altro ed è solo questione di tempo prima che arrivi una firma definitiva sul contratto che concluda l'affare. C'è da capire quanti milioni servono per liberarlo dal detentore del cartellino: il Benfica.