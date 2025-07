Corriere dello Sport | Micki: “Per lo Scudetto? Ci siamo anche noi”

Il calciatore armeno ha voluto avvisare tutti i club che lottano per la vetta, i giallorossi giocheranno per vincere

31 luglio 2021 del Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport si apre con un vero e proprio avvertimento del trequartista romano. Henrikh Mkhitaryan dà l’impressione di sapere perfettamente quello che vuole e dove vuole arrivare; così h aparlato apertamente ai microfoni del quotidiano sportivo.

L’ armeno è un calciatore che vuole vincere, non giocare a pallone; così dal ritiro in Portogallo ha scelto di parlare chiaramente dei prossimi obbiettivi della squadra. In questa intervista esclusiva il 77 ha raccontato le sue ambizioni, il rapporto con Mourinho, la scelta della Roma, il carisma di Dzeko e l’amore per la sua patria.

“Attenti per lo Scudetto ci siamo anche noi”

Per l’armeno l’arrivo di Mourinho ha riportato alla Roma la speranza di vincere: “Quando giochiamo una competizione, qualsiasi essa via, l’obiettivo per me è sempre quello di vincere. Se giochiamo a pallone è un conto, ma io gioco sempre per vincere. Non ho mai giocato per divertirmi e basta. Senza i trofei alla fine della carriera non ti resta niente. Io e i miei compagni vogliamo vincere per restare nella storia del club”.

Lo Special One sta trasmettendo alla Roma la mentalità giusta: “Per lui conta solo vincere. Lo scorso anno ci sono state partite in cui giocavamo benissimo e alla fine perdevamo. E’ meglio giocare male e portare a casa i tre punti, il contrario a me non piace. E’ successo spesso lo scorso anno, mancava qualcosa, alla fine abbiamo pagato per una questione di dettagli“.

In chiusura, Micki commenta la corsa scudetto: “Il campionato sarà molto equilibrato, ci sono diverse squadre attrezzate per vincere. E’ difficile per tutti. Noi abbiamo una buona squadra, sappiamo dove vogliamo arrivare. Senza fare proclami penso solo alla prossima partita, l’amichevole con il Siviglia. Ma chi punta a vincere lo scudetto deve fare i conti con la Roma. Vogliamo fare cose concrete, non mi piace sognare“.