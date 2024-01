Ancelotti: “Una vita al Milan, ma quando ero bambino tifavo Inter”

Il tecnico del Real Madrid, nell'intervista rilasciata a Olé, ha parlato del tifo d'infanzia per i nerazzurri, nonostante il passato al Milan

Nei giorni scorsi il Real Madrid ha annunciato il rinnovo di Carlo Ancelotti fino al 2026 . L'ex tecnico del Milan sembrava dovesse lasciare i Blancos per diventare ct del Brasile e invece resterà ancora nel club madrileno. In un'intervista rilasciata al quotidiano argentino Olé, l'allenatore emiliano ha parlato del suo tifo ai tempi dell'infanzia .

Le parole di Carlo Ancelotti

"Penso che Abramovich da piccolo non fosse un tifoso del Chelsea. Così io quando ero bambino tifavo Inter e, pur essendo stato una vita nel Milan, la sua rivale, sopravvive in me la simpatia verso i nerazzurri. E' la forza del ricordo della mia infanzia".