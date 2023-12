Ex Milan / Ancelotti rinnova con il Real Madrid: ufficiale fino al 2026

L'ex Milan Carlo Ancelotti è pronto per prolungare e continuare la sua avventura con i Blancos. Il tecnico più vincente nella storia della Champions League ha intenzione di continuare a migliorare i suoi record giornata dopo giornata ed annata dopo annata. Il suo contratto scadeva questo giugno, ma oggi una clamorosa ufficialità.

Il mister del Real Madrid resterà sempre lui e lo farà fino al prossimo 2026 . Altri due anni insieme tra la società che ha vinto più di tutte sulla faccia della terra e lo stesso tecnico. Vedremo se questo connubio continuerà a garantire gli effetti sperati. Adesso non resta altro che capire quali saranno i prossimi movimenti e se si spegne del tutto la fiamma Brasile.

La nazionale verde oro spera ancora che il tecnico decida di allenarla, ma la situazione si complica e non di poco. Vedremo se Carletto accetterà di buon grado il doppio incarico.

