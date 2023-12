Sinner: “Ibra farà bene al Milan, mi fanno piacere le parole di Spalletti”

Jannik Sinner ha rilasciato un’intervista sul Milan, sua squadra del cuore. Queste le dichiarazioni del tennista azzurro

Uno dei tennisti più forti al mondo, Jannik Sinner, è anche un grande tifoso del Milan. In un'intervista rilasciata a La Stampa è tornato a parlare di calcio e del suo Milan. Su Zlatan Ibrahimovic, da poco tornato in rossonero: "Se è stato il mio preferito? Domanda difficile, abbiamo avuto e abbiamo tanti grandi giocatori. Sicuramente lui fa parte dei miei preferiti come tanti rossoneri".

Sull’aspetto psicologico: "Si tratta di un aspetto essenziale e ho imparato tanto facendo gli esercizi che mi consiglia Ceccarelli. Mi aiuta a conoscermi meglio e a capire come reagisco in certe situazioni. Sono sicuro che Ibrahimovic farà un buon lavoro per la squadra".

Sul successo improvviso che ha avuto: "Ogni tanto rimango sorpreso e mi viene da ridere. Essere un esempio per i giovani è un ruolo importante, mi fa molto piacere che Luciano (Spalletti, ndr) abbia pensato a me. Sono felice di vedere quanto gli italiani apprezzino il momento storico del tennis. Il nostro sport è seguito molto in questo momento e speriamo di poter continuare in questa direzione. Sanremo? Mi piacerebbe molto fare un salto se il mio programma lo permette".

