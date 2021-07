Tomori: “Il Milan: è la mia grande occasione, non la sprecherò”

Il difensore del Milan classe '97 Fikayo Tomori ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Corriere della Sera

A gennaio, in Casa Milan, solamente Maldini e Massara sapevano chi fosse Tomori e cosa avrebbe potuto dare al club rossonero. Nessuno si sarebbe aspettato che il classe '97 si sarebbe imposto così facilmente nella retroguardia di Pioli, facendo accomodare in panchina il Capitano Romagnoli.

Sull’esperienza al Milan: "Mi hanno subito accolto tutti benissimo, fin dal primo giorno. Grande società, strutture eccezionali. C’è tutto per crescere e per vincere. Un sogno".

Sugli obiettivi stagionali: "Nulla è impossibile, si gioca sempre per vincere. Noi siamo una squadra giovane, stiamo crescendo, ma il secondo posto della stagione scorsa dice che siamo sulla strada giusta. Dobbiamo andare avanti così, step by step, passo dopo passo".

Sui soldi spesi dal club per acquistarlo: "Nessun peso, è una grande soddisfazione sentire questa fiducia attorno a me. Tutti mi stanno aiutando. L’ho capito subito: il Milan è il posto giusto per me".