Milan, Zlatan “Re dei social” al matrimonio di Verratti

L'attaccante rossonero ha preso parte alle seconde nozze del centrocampista del PSG, mettendo in mostra come suo solito

Redazione Il Milanista

L'Italia ha vinto l'europeo già da 5 giorni ma qui nessuno sembra voler smettere di festeggiare. Continua la festa per le strade e sui social. Dopo la vittoria sull'Inghilterra, per i ragazzi di Roberto Mancini è iniziato un susseguirsi di "Notti Magiche": iniziato con la festa per Euro2020 a Roma, proseguito col matrimonio di Bernardeschi e culminato con quello di Verratti in Francia.

Proprio il centrocampista italiano avrebbe chiuso il cerchio, per ora; il mediano del PSG ha messo su una festa con i fiocchi per il suo secondo matrimonio, invitando centinaia di persone tra amici, parenti, ex-compagni e indiscusse leggende del calcio.

Boom social per il "Dio del calcio"

Uno dei volti noti presti all'enorme matrimonio dell'ex-Pescare è Zlatan Ibrahimovic. Il centrocampista italiano ha voluto con sé, per il suo grande giorno, anche i suoi primissimi compagni di squadra al Paris Saint Germain. Tra questi oltre allo svedese, c'erano: Lavezzi, Sirigu e Javier Pastore. Tutti sono stati fotografati in completo e l'ancora milanista ne ha approfittato per lasciare un messaggio allo sceicco con il suo consueto tono umoristico.

L'attaccante svedese ha postato sulle sue storie Instagram un'immagine dei quattro ospiti in questione assieme allo sposo, aggiungendo sopra un commento sagace: "THE REAL PSG". Con questa frase Ibrahimovic ha voluto ricordare quella prima generazione dei qatarioti, con cui hanno vinto i campionati nazionali, ma non si sono avvicinati alla conquista della Champions League.

Zlatan ha voluto urlare ai quattro venti che il PSG è stato il migliore di tutti, anche di quello strabilianti dei giorni nostri; una formazione stellare che può contare su calciatori di livello mondiale come Kylian Mbappé, Neymar JR o Ángel Di María.

Ma Ibra non si è fermato qui: infatti la punta svedese si è fatto fotografare con un fan molto speciale, che ha subito ricondivo la foro sui social. Stiamo parlando di uno scatto che lo vede sorridente accanto Mbappé. Nella dedica l'esterno francese riconosce all'11 rossonero la carica di Re e per lui si sceglie quella di principe. Magari ereditario?