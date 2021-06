UFFICIALE – Milan: riscattato Fikayo Tomori, il comunicato

Adesso è ufficiale, Fikayo Tomori è un nuovo giocatore del Milan. Il centrale è stato riscattato dal Chelsea a titolo definitivo

"Il difensore ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito con il Milan, e si trasferirà a Milano il mese prossimo dopo un accordo tra i due club. Tomori ha giocato 22 partite per l'AC Milan la scorsa stagione dopo il suo trasferimento in prestito a gennaio, aiutandoli nella qualificazione in Champions League e a raggiungere un secondo posto in Serie A, oltre a raggiungere i sedicesimi di Europa League e i quarti di finale di Coppa Italia. Il suo unico gol è arrivato nella cruciale vittoria per 3-0 in campionato contro la Juventus a maggio.