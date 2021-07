Calciomercato Milan | Maldini senza paura, super offerta confermata!

C'è solo il Milan ad animare questa prima parte di calciomercato. Gli addii a parametro zero di Donnarumma e Calhanoglu avevano fatto tremare i polsi ai tifosi rossoneri, ma Maldini e Massara hanno saputo reagire in maniera veemente, chiudendo già numerosi colpi importanti e spendendo quasi 60 milioni. Tuttavia, l'idea della dirigenza meneghina sarebbe quella di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Pioli. Vediamo subito nella consueta raffica giornaliera, cosa si è mosso nelle ultime ore in ottica mercato del Diavolo<<<