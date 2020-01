Trevisani: “Milan, Paquetà ha davanti una grande carriera e su Bernardeschi…”

MILANO – Riccardo Trevisani ha parlato di Lucas Paquetà e del possibile passaggio di Bernardeschi dalla Juve al Milan: “Per me Paquetà è un giocatore formidabile e credo che sia destinato a fare una grande carriera. Troppo lento per la Serie A? No, Luis Alberto non è veloce ed è il miglior assist man del campionato. Nella vita conta prima di tutto la testa. Evidentemente il doppio cambio in panchina e di posizione rispetto a quanto faceva Gattuso ha visto in Paquetà un grande peggioramento. Se devo darlo via per forza, non lo svendo, piuttosto lo do in prestito. Voce di Bernardeschi al Milan? Lo consiglierei al giocatore, perchè lui e il Milan possono darsi tanto a vicenda”.